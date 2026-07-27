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27 июля, 16:10

Путин и Пашинян обсудили важность референдума в Армении по ЕС

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили проведение референдума о дальнейшем внешнеполитическом курсе республики. Согласно сообщению Кремля, во время телефонного разговора была отмечена необходимость организовать всенародное голосование в максимально короткие сроки.

«Была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС», — заявила российская сторона.

Правительство Армении представило позицию Еревана иначе. Пашинян указал, что вынести вопрос на голосование можно будет только после официальной заявки страны на вступление в Евросоюз.

«В то же время премьер-министр Пашинян подчеркнул готовность правительства Республики Армения решать вышеупомянутые вопросы путем открытого, основанного на партнерстве и дружбе диалога», — говорится в сообщении армянского кабмина.

Таким образом, Москва настаивает на скорейшем определении статуса республики, тогда как Ереван связывает проведение плебисцита с дальнейшим развитием отношений с Брюсселем. Ранее Пашинян заявлял, что членство в ЕС и ЕАЭС одновременно невозможно, однако пока республика продолжает сотрудничество в евразийском объединении.

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В начале июля Пашинян заявил, что Армения заинтересована в дальнейшем участии в ЕАЭС. На встрече с Михаилом Мишустиным он также выразил надежду, что возникшие в отношениях Москвы и Еревана вопросы удастся урегулировать.

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Полина Никифорова
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