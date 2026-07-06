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Регион
6 июля, 12:35

Пашинян: Армения заинтересована в ЕАЭС и надеется на разрешение вопросов с РФ

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе и надеется на разрешение вопросов, возникших в отношениях с Россией. Об этом заявил лидер правительства закавказской республики Никол Пашинян в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на полях форума «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме. Я думаю, что это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС», — сказал премьер Армении.

По словам чиновника, Ереван также настроен на конструктивное обсуждение и разъяснение «всех вопросов и нюансов». Он надеется, что по итогам переговоров стороны решат их.

Пашинян выложил видео из Екатеринбурга после прибытия на «Иннопром»
Пашинян выложил видео из Екатеринбурга после прибытия на «Иннопром»

Напомним, Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели встречу на полях саммита «Иннопром» в Екатеринбурге. В российскую делегацию, помимо прочих, входят руководитель «Росатома» Алексей Лихачёв, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и замглавы МИД Михаил Галузин

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Матвей Константинов
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