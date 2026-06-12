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Регион
12 июня, 10:47

Блок «Сильная Армения» потребовал новых парламентских выборов или второго тура

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Оппозиционный блок «Сильная Армения» настаивает на проведении новых парламентских выборов либо назначении второго тура. С таким заявлением выступил лидер политической силы Самвел Карапетян в разговоре с журналистам перед входом в здание Антикоррупционного суда.

Политик подчеркнул решительный настрой добиваться отстранения премьер-министра Никола Пашиняна от должности. При этом он уточнил, что все действия будут проходить строго в правовом поле.

По словам Карапетяна, первым шагом стало обращение в Центральную избирательную комиссию. От ведомства требуют исправить допущенные ошибки.

Если ЦИК не отреагирует на запрос, блок намерен искать справедливости в Конституционном суде. Лидер объединения озвучил два варианта выхода из сложившейся ситуации, которые его соратники готовы принять.

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Речь идёт либо о полной перезагрузке электорального цикла, либо об организации дополнительного этапа голосования. Иного выбора, исходя из его слов, оппозиционная сторона не рассматривает.

Напомним, 7 июня в Армении прошли парламентские выборы, на которых избирались депутаты сроком на пять лет. Оппозиция неоднократно заявляла о грубом вмешательстве властей в избирательный процесс и деятельность Центризбиркома.

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Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за вступление Армении в Евросоюз, не преодолела барьер в 50% голосов, необходимый для самостоятельного формирования правительства. Однако она сможет получить нужное число мандатов благодаря квотам для национальных меньшинств и перераспределению голосов сил, не прошедших в парламент. Помимо неё, в законодательный орган проходят две оппозиционные силы: блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, набравший 23,28%, и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, в ходе которых Пашинян пытается устранить всех конкурентов, не могут считаться легитимными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.

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Никита Никонов
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