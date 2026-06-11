ЦИК Армении признала недействительными результаты выборов на двух участках
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На внеочередном заседании ЦИК Армении признала недействительными результаты голосования на парламентских выборах 7 июня на участке № 10/51. Об этом, как передаёт News.am, сообщил председатель комиссии Ваагн Овакимян.
Согласно сведениям издания, указанный участок располагается в административных границах района Нубарашен в Ереване.
Согласно предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» под руководством премьер-министра Николa Пашиняна получила около 49 % голосов, что составляет почти половину избирателей. Второе место заняла оппозиционная «Сильная Армения» с примерно 23 % голосов, третьей стала коалиция бывшего президента Роберта Кочаряна. Результаты не дают правящей партии значительного преимущества: отсутствие уверенного большинства может осложнить принятие решений по внутренним конституционным вопросам, включая мирный процесс и проведение реформ.
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