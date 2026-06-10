Песков не ждёт встречи Путина и Пашиняна до итогов выборов

Кремль не ожидает встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна до окончательного подведения итогов выборов в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, официальное объявление результатов ожидается 14 июня. При этом часть участников голосования, как отметил представитель Кремля, планирует оспаривать итоги.

«Поэтому, конечно, до завершения, наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. А потом уже в завис от финализации этой предвыборной истории, будем на двустороннем уровне принимать решение [о встрече]», — пояснил Песков.

Таким образом, вопрос о возможных переговорах Путина и Пашиняна пока остаётся открытым. Решение будут принимать уже после того, как в Армении завершатся процедуры, связанные с выборами и возможными жалобами.

Последний раз лидеры общались по телефону 1 июня. Тогда Путин поздравил Пашиняна с днём рождения, а стороны также обсудили итоги саммита ЕАЭС, который прошёл 29 мая в Астане.

После того разговора армянская сторона сообщала, что лидеры договорились продолжить диалог при личной встрече, когда для этого появится удобный случай. Теперь в Кремле уточняют, что до финализации избирательного процесса очных переговоров не ожидают.