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Регион
10 июня, 10:05

Песков не ждёт встречи Путина и Пашиняна до итогов выборов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль не ожидает встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна до окончательного подведения итогов выборов в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, официальное объявление результатов ожидается 14 июня. При этом часть участников голосования, как отметил представитель Кремля, планирует оспаривать итоги.

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«Поэтому, конечно, до завершения, наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. А потом уже в завис от финализации этой предвыборной истории, будем на двустороннем уровне принимать решение [о встрече]», — пояснил Песков.

Таким образом, вопрос о возможных переговорах Путина и Пашиняна пока остаётся открытым. Решение будут принимать уже после того, как в Армении завершатся процедуры, связанные с выборами и возможными жалобами.

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Последний раз лидеры общались по телефону 1 июня. Тогда Путин поздравил Пашиняна с днём рождения, а стороны также обсудили итоги саммита ЕАЭС, который прошёл 29 мая в Астане.

После того разговора армянская сторона сообщала, что лидеры договорились продолжить диалог при личной встрече, когда для этого появится удобный случай. Теперь в Кремле уточняют, что до финализации избирательного процесса очных переговоров не ожидают.

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Согласно предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» под руководством премьер-министра Николa Пашиняна получила около 49 % голосов, что составляет почти половину избирателей. Второе место заняла оппозиционная «Сильная Армения» с примерно 23 % голосов, третьей стала коалиция бывшего президента Роберта Кочаряна. Результаты не дают правящей партии значительного преимущества: отсутствие уверенного большинства может осложнить принятие решений по внутренним конституционным вопросам, включая мирный процесс и проведение реформ.

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Марина Фещенко
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