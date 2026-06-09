Итоги парламентских выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде

Окончательные результаты парламентских выборов в Армении будут опубликованы 14 июня. Соответствующее заявление сделал глава Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян в эфире Общественного телевидения Армении.

«До пятницы мы ещё будем делать пересчёты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления. И уже 14 июня будут оглашены заключительные итоги», — сказал он.

Согласно установленным правилам, после публикации итогов предусмотрён пятидневный период перед возможностью обращения в Конституционный суд. Уже 19 июня политические силы получат право подать жалобы в судебную инстанцию.

При отсутствии обращений стартует процедура распределения мандатов между партиями. Если же дела будут переданы в суд, рассмотрение должно занять до 15 дней с момента поступления.