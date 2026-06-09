ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 08:19

Итоги парламентских выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Окончательные результаты парламентских выборов в Армении будут опубликованы 14 июня. Соответствующее заявление сделал глава Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян в эфире Общественного телевидения Армении.

«До пятницы мы ещё будем делать пересчёты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления. И уже 14 июня будут оглашены заключительные итоги», — сказал он.

Согласно установленным правилам, после публикации итогов предусмотрён пятидневный период перед возможностью обращения в Конституционный суд. Уже 19 июня политические силы получат право подать жалобы в судебную инстанцию.

При отсутствии обращений стартует процедура распределения мандатов между партиями. Если же дела будут переданы в суд, рассмотрение должно занять до 15 дней с момента поступления.

Победа, от которой Армении будет тошно: Как Пашинян «нарисовал» себе 49% вместо 32
Победа, от которой Армении будет тошно: Как Пашинян «нарисовал» себе 49% вместо 32

Напомним, что в Армении завершилось голосование на парламентских выборах, явка избирателей достигла 58,97% к моменту закрытия участков. Всего участие в выборах приняли 1 476 597 граждан, при этом участки прекратили работу в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Часть оппозиционных сил заявила о возможных нарушениях в ходе подсчёта голосов и усмотрела в действиях властей признаки давления. После обработки большинства участков, партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов, а итоговый результат не позволяет ей единолично формировать правительство.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar