Итоги парламентских выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators
Окончательные результаты парламентских выборов в Армении будут опубликованы 14 июня. Соответствующее заявление сделал глава Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян в эфире Общественного телевидения Армении.
«До пятницы мы ещё будем делать пересчёты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления. И уже 14 июня будут оглашены заключительные итоги», — сказал он.
Согласно установленным правилам, после публикации итогов предусмотрён пятидневный период перед возможностью обращения в Конституционный суд. Уже 19 июня политические силы получат право подать жалобы в судебную инстанцию.
При отсутствии обращений стартует процедура распределения мандатов между партиями. Если же дела будут переданы в суд, рассмотрение должно занять до 15 дней с момента поступления.
Напомним, что в Армении завершилось голосование на парламентских выборах, явка избирателей достигла 58,97% к моменту закрытия участков. Всего участие в выборах приняли 1 476 597 граждан, при этом участки прекратили работу в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Часть оппозиционных сил заявила о возможных нарушениях в ходе подсчёта голосов и усмотрела в действиях властей признаки давления. После обработки большинства участков, партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов, а итоговый результат не позволяет ей единолично формировать правительство.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.