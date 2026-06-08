Карапетян заявил о фальсификации выборов в Армении из-за остановки подсчёта

Армянская оппозиция расценила решение властей приостановить подсчёт голосов на парламентских выборах как признак приближающегося поражения правящей силы. Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о вероятных фальсификациях и давлении на оппозиционные силы.

«Взяли, остановили по счёту, сказали, что утром в 09:00 [08:00 мск] только они объявят результаты. Ну, конечно, так не бывает. Если ты что-то считаешь, надо считать до конца», — сказал он «Известиям».

Карапетян добавил, что правящая партия объявила о победе, имея на руках лишь 30% данных. При этом сведения поступили только из сельской местности, а результаты по городам пока не опубликовали.

Во время подсчёта действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ход выборов. Он заранее заявил о победе своей партии «Гражданский договор». Центральная избирательная комиссия к этому моменту обработала только 10% бюллетеней.