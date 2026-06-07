Явка на выборах в Армении достигла беспрецедентных 58,97%

В Армении завершились очередные парламентские выборы, явка к моменту закрытия участков достигла 58,97%. Такие цифры озвучил глава Центризбиркома страны Ваагн Овакимян.

Свои голоса отдали 1 476 597 человек. Участки прекратили работу в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Для сравнения, на внеочередном голосовании в июне 2021 года активность была заметно ниже. Тогда к урнам пришли 49,41% граждан, или 1 281 911 человек из 2 593 572 обладающих избирательным правом.

За места в парламенте боролись 18 политических сил. В их числе 16 партий и 2 блока. Среди участников — правящий «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные объединения «Армения» под руководством экс-президента Роберта Кочаряна и «Сильная Армения», которую возглавляют Самвел и Нарек Карапетяны.

Право голоса, по окончательным сведениям комиссии, имеют чуть более 2,5 млн жителей. Промежуточная активность на 11:00 (10:00 мск) фиксировалась на уровне 14,48%, тогда как в 2021-м этот показатель составлял 12,2%.

За ходом процесса следили 647 международных наблюдателей. Среди них — 328 представителей БДИПЧ/ОБСЕ и 120 — от СНГ. Кроме того, на участках работали свыше 2600 специалистов от 13 местных организаций. Освещали кампанию 181 зарубежное и 71 республиканское средство массовой информации.

Согласно последним данным экзит-полов, опубликованных News.am, результаты выборов оказываются разгромными для Пашиняна. Его «Гражданский договор» получает 32,7%, в то время как «Сильная Армения» — 29%, блок «Армения» — 13,2%, «Процветающая Армения» — 6,1%, «Крылья единства» — 4,6%.