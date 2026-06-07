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Регион
7 июня, 16:45

В партии «Сильная Армения» заявили, что Пашинян проигрывает выборы

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

В Армении завершились парламентские выборы. По мнению представителей оппозиционного блока «Сильная Армения», действующий премьер-министр Никол Пашинян потерпел поражение.

«Уважаемые граждане, в Армении завершились парламентские выборы. Исторически высокая явка показывает нам, что Пашинян проигрывает», — заявил в видеообращении.

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Он также подчеркнул, что для чистой победы крайне важно, чтобы Центральная избирательная комиссия внимательно следила за подсчётом голосов, исключив любые фальсификации.

Ранее в Армении завершилось голосование на парламентских выборах: избирательные участки работали до 20:00 по местному времени, после чего комиссии приступили к обработке бюллетеней. По состоянию на пять часов вечера активность граждан достигла 48,92%, что заметно выше, чем на аналогичных выборах в июне 2021 года — тогда к 17:00 показатель составлял лишь 38,17%. Первые итоги появится ближе к полуночи.

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Данные западных соцопросов фиксируют падение рейтинга правящей партии ниже 37%. Оппозиционные силы, напротив, суммарно набирают 49%: движение «Сильная Армения» идет на первом месте (26%), следом расположились альянс Кочаряна (12%), «Процветающая Армения» (6%) и «Крылья единства» (5%). Остальные участники, судя по цифрам, не преодолевают 4-процентный порог.

Голосование омрачено масштабными гонениями на оппонентов власти. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже назвал процесс нелегитимным, акцентировав силовой сценарий устранения конкурентов. В МИД России констатируют отступление от демократических норм. Экспертное сообщество увязывает репрессии с неспособностью премьер-министра Никола Пашиняна сохранить власть в условиях честной борьбы.

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Александра Мышляева
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