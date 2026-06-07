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7 июня, 14:01

Часть Еревана осталась без света во время парламентских выборов

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

В разгар парламентских выборов в Армении в Ереване пропало электричество. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, отключение затронуло более 80 адресов в столице. Специалисты пока не раскрывают, что именно спровоцировало сбой.

Инцидент совпал с первым за девять лет голосованием в законодательный орган. Борьбу за мандаты ведут 18 политических объединений. Среди ключевых участников — «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и другие силы.

Явка на данный момент достигла 33,84%. При этом процесс сопровождается сообщениями о различных инцидентах. Представители партий и местные жители заявляют о случаях давления и отступлениях от электорального кодекса.

Прописано трое, а голосуют 35: В Армении фиксируются нарушения на выборах в парламент
Прописано трое, а голосуют 35: В Армении фиксируются нарушения на выборах в парламент

Электронный подсчёт бюллетеней планируют завершить к семи утра понедельника. Первые предварительные итоги ожидаются сегодня в десять вечера по московскому времени, а само голосование завершится в 19:00 (20:00 мск).

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Никита Никонов
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