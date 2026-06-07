В Армении парламентские выборы сопровождаются многочисленными нарушениями. Об этом сообщил представитель партии «Сильная Армения», адвокат Арам Вардеванян в беседе с газетой «Известия». По его словам, представители оппозиции такие нарушения фиксируют. Он также рассказал, что бывают случаи, когда в квартире прописано всего три человека, а на голосовании в списках оказывается, что 35.

«Есть и репрессии, и случаи нарушения электорального кодекса. Есть и технические нарушения. Есть и нарушения посущественнее. Ну, это процесс. Идём вперёд. Мы всё фиксируем», — пояснил он (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, в выборной гонке участвуют 18 партий и блоков. Западные соцопросы показывают, что правящий «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна могут поддержать менее 37% избирателей. При этом совокупный рейтинг оппозиции достигает примерно 49%: блок «Сильная Армения» набирает 26%, объединение Кочаряна — 12%, «Процветающая Армения» — 6%, «Крылья единства» — 5%. Остальные рискуют не преодолеть 4-процентный барьер.

Кампания сопровождается давлением властей на конкурентов: возбуждены уголовные дела против ряда оппозиционеров. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такое голосование нелегитимным из-за попыток устранить соперников. В МИД РФ отметили, что борьба в Ереване ведется не по правилам, а с самими демократическими процедурами. Эксперты объясняют репрессии неспособностью премьера одержать честную победу. Ранее Владимир Путин подчёркивал, что Москва приветствовала бы участие пророссийских сил в кампании, но выбор остается за Ереваном.