Блок Кочаряна сообщил о нарушениях с бюллетенями на выборах в Армении

В день голосования на парламентских выборах в Армении зафиксированы случаи незаконного перемещения бюллетеней. О нарушениях объявил блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном.

В политическом объединении напомнили, что любое вмешательство в процесс, включая нелегальный оборот документов для голосования, влечёт ответственность. Представители блока призвали граждан, членов комиссий и наблюдателей не замалчивать подобные инциденты.

«Блок «Армения» контролирует ситуацию, призывает всех граждан свободно и беспрепятственно реализовывать свое избирательное право, а все виновные лица должны понести предусмотренную законом ответственность», — говорится в заявлении.

Выборы проходят 7 июня. За места в парламенте борются 18 партий и блоков. Согласно опросам западных социологов, партию «Гражданский договор» действующего премьера Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. Оппозиционные же силы в совокупности могут рассчитывать примерно на 49%: у блока «Сильная Армения» — 26%, у объединения Кочаряна — 12%, у «Процветающей Армении» — 6%, у «Крыльев единства» — 5%. Остальные участники гонки рискуют не преодолеть четырехпроцентный барьер.

В ходе предвыборной кампании власти чинили конкурентам препятствия. Против ряда оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже выразил мнение, что голосование, на котором Пашинян пытается устранить соперников, нельзя считать легитимным. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что в Ереване идёт борьба не по законам и правилам, а с самими демократическими процедурами.

Эксперты связывают репрессии с неспособностью премьера победить честно. Ранее, в апреле, президент Владимир Путин заявил, что Москва хотела бы видеть пророссийские силы среди участников кампании, однако подчеркнул, что решение остается за Ереваном.