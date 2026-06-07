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7 июня, 12:19

Неизвестные в масках ворвались в офис «Сильной Армении» в Гюмри

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В офис оппозиционного блока «Сильная Армения» в городе Гюмри ворвались люди в масках и задержали всех, кто там находится. Об этом заявила представитель партии Гоар Мелоян.

По версии МВД, 7 июня поступила информация, что у одного из избирательных участков в Гюмри представители штаба какой-то политической силы раздают взятки избирателям. На место немедленно выехали оперативные группы полиции. Троих человек, подозреваемых в подкупе голосующих, задержали и доставили в Ширакское областное управление Криминальной полиции.

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Выборы в Армении неплохо отражают суть европейской демократии, частью которой Ереван очень хочет стать. Ранее лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что в преддверии парламентских выборов было арестовано более 100 сторонников его фракции. При этом за день до их начала были задержаны ещё шесть оппозиционных кандидатов, а также несколько председателей избиркомов.

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Владимир Озеров
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