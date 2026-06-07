Беспрецедентная явка и множество нарушений: В Армении завершилось голосование на выборах

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки работали до 20:00 по местному времени, после чего комиссии приступили к обработке бюллетеней. По состоянию на пять часов вечера активность граждан достигла 48,92%. Это заметно выше, чем на аналогичных выборах в июне 2021 года — тогда к 17:00 показатель составлял лишь 38,17%.

Явка, несмотря на многократные попытки срыва выборов и подтасовок, достигла беспрецедентного уровня — 48,92% по данным на 17:00. Это заметно выше, чем на аналогичных выборах в 2021 году — тогда к пяти вечера показатель составлял лишь 38,17%.

Первые результаты ЦИК планирует начать публиковать около полуночи. Предварительные данные по явке глава Центризбиркома Ваагн Овакимян пообещал огласить в 21:00.

За ходом волеизъявления следили 647 международных наблюдателей. В их числе были представители БДИПЧ/ОБСЕ и миссии от СНГ. Также на участках работали более 2600 контролеров от 13 местных организаций. Освещали процесс 181 зарубежное и 71 местное СМИ.

За депутатские мандаты боролись 18 партий и блоков. Среди главных участников — «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Чтобы пройти в парламент, объединениям нужно набрать от 8% до 10% голосов, а партиям — не менее 4%. Выборы признают состоявшимися при любом уровне явки.

По данным западных социологических опросов, правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном может рассчитывать на поддержку менее 37% избирателей. В то же время совокупный рейтинг оппозиционных сил достигает порядка 49%: «Сильная Армения» получает 26%, «Армения» — 12%, «Процветающая Армения» — 6%, «Крылья единства» — 5%. Остальные участники, вероятно, не смогут преодолеть 4-процентный проходной барьер.

Напомним, избирательная кампания проходила на фоне силового давления на оппозицию: против ряда политических конкурентов действующей власти заведены уголовные дела. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев счёл такой процесс голосования нелегитимным, указав на попытки устранить соперников. В российском МИД констатировали, что борьба в Ереване идёт с нарушениями самих демократических процедур. Эксперты связывают репрессии с неспособностью премьер-министра Никола Пашиняна победить честным путём.