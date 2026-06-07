Власти Армении использовали во время голосования в парламент так называемую «выборную карусель». С такими обвинениями выступил второй в списке блока «Армения» («Айастан») экс-президента Роберта Кочаряна — Ишхан Сагателян во время общения с журналистами.

«В разных местах у нас есть случаи, когда пытаются направлять граждан, запугивать, пытаясь повлиять на свободное волеизъявление граждан. Есть явные случаи «карусели», когда гражданин заходит на участок с конвертом, куда уже вложен бюллетень под номером 16 (под этим номером на выборах проходит правящая партия «Гражданский договор. — прим. Life.ru)», — пояснил он.

По его словам, в кабинках для голосования находились пустые конверты, значит были те, кто приходил с уже заготовленным бюллетенем и оставлял пустой.

Напомним, в Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки работали до 20:00 по местному времени, после чего комиссии приступили к обработке бюллетеней. За депутатские мандаты боролись 18 партий и блоков. Среди главных участников — «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Чтобы пройти в парламент, объединениям нужно набрать от 8% до 10% голосов, а партиям — не менее 4%. Выборы признают состоявшимися при любом уровне явки.

Согласно западным опросам, рейтинг правящей партии не превышает 37%. При этом совокупная поддержка оппозиции достигает 49%: «Сильная Армения» лидирует с 26%, за ней следует альянс Кочаряна (12%), далее — «Процветающая Армения» (6%) и «Крылья единства» (5%). Судя по цифрам, остальные кандидаты 4-процентный барьер не преодолеют.

Плебисцит проходит на фоне жёсткого преследования оппозиции. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже оценил процесс как нелегитимный, указав на силовое устранение конкурентов. Российский МИД фиксирует отход от демократических стандартов, а эксперты напрямую связывают репрессии с неспособностью действующего премьера Никола Пашиняна удержать власть честными методами.