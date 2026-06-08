Пашинян заявил о победе на парламентских выборах после подсчёта 10% голосов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заранее объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на очередных парламентских выборах, несмотря на обработку лишь 10% бюллетеней.

«Седьмого июня 2026 года прошли очередные парламентские выборы, и по результатам выборов победила партия «Гражданский договор». Партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство», — сказал Пашинян в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные каналы.

Комментируя, почему такие данные говорит он, а не ЦИК, политик заявил, что у них «есть доверенные лица во всех участковых комиссиях и они делают свои подсчёты».

Согласно данным ЦИК, партия Пашиняна набирает 54,64%, у партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 21,99%. Блок «Процветающая Армения» Гагика Царукяна набирает 5,34%, а политсила «Армения» экс-президента страны Роберта Кочаряна — 8,67%. На данный момент подсчитаны голоса с 419 из 2005 избирательных участков.

Напомним, парламентские выборы в Армении проходили 7 июня. Явка на них достигла беспрецедентных 58,97%, свои голоса отдали 1 476 597 человек.