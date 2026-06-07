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Регион
7 июня, 18:24

Полицию стянули в центр Еревана после закрытия избирательных участков

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

В центр Еревана после закрытия избирательных участков стянуты значительные силы полиции. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Полицейские автобусы замечены на площади Республики, где расположены правительственные здания, у здания Оперы, а также возле резиденции премьер-министра на улице Прошяна. Много сотрудников правопорядка дежурят по периметру винного фестиваля на улице Сарьяна, что позволяет силовикам фактически контролировать центральную часть города.

Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Несмотря на присутствие полиции, обстановка в центре остаётся спокойной, там много горожан и туристов.

Беспрецедентная явка и множество нарушений: В Армении завершилось голосование на выборах
Беспрецедентная явка и множество нарушений: В Армении завершилось голосование на выборах

Напомним, в Армении 7 июня прошли парламентские выборы, в которых участвовали 18 политических сил — партий и блоков. Жители страны продемонстрировали крайне высокую явку — 58,97%. По данным первых экзитполов, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна терпит сокрушительное поражение от оппозиции.

Предвыборная кампания в республике сопровождалась препятствиями для конкурентов власти. В отношении ряда оппозиционных политиков были возбуждены уголовные дела. Представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян обвинил правительство в «выборных каруселях» и использовании административного ресурса, адвокат Арам Вардеванян от партии «Сильная Армения» привёл пример, когда в квартире прописано всего три человека, а в списках избирателей значится 35, а блок экс-президента Роберта Кочаряна сообщил о незаконном перемещении бюллетеней.

В партии «Сильная Армения» заявили, что Пашинян проигрывает выборы
В партии «Сильная Армения» заявили, что Пашинян проигрывает выборы

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех соперников, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо честной предвыборной борьбы идёт война с демократическими процедурами. Эксперты связывают предвыборные репрессии с тем, что Пашинян не может одержать честную победу. В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что Москва хотела бы видеть участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, но окончательное решение остаётся за Ереваном.

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Юрий Лысенко
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