Полицию стянули в центр Еревана после закрытия избирательных участков

В центр Еревана после закрытия избирательных участков стянуты значительные силы полиции. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Полицейские автобусы замечены на площади Республики, где расположены правительственные здания, у здания Оперы, а также возле резиденции премьер-министра на улице Прошяна. Много сотрудников правопорядка дежурят по периметру винного фестиваля на улице Сарьяна, что позволяет силовикам фактически контролировать центральную часть города.

Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Несмотря на присутствие полиции, обстановка в центре остаётся спокойной, там много горожан и туристов.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех соперников, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо честной предвыборной борьбы идёт война с демократическими процедурами. Эксперты связывают предвыборные репрессии с тем, что Пашинян не может одержать честную победу. В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что Москва хотела бы видеть участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, но окончательное решение остаётся за Ереваном.