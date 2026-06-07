Пашинян проигрывает: Появились первые данные экзит-полов после выборов в Армении

В Армении завершилось голосование на парламентских выборов. Первые данные неофициальных экзит-полов публикуют местные СМИ после закрытия избирательных участков. Согласно результатам, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна идёт второй, сообщает Regnum.

Согласно предварительным цифрам, лидирует движение «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Ему отдают 29,9–31,1% голосов. «Гражданский договор» идёт вторым. Его результат варьируется в диапазоне от 24,5% до 30,1%.

Третью строчку занимает блок «Армения» во главе с Робертом Кочаряном. Экс-президент может рассчитывать на поддержку 13,8–20,9% избирателей.

В парламент также проходит «Процветающая Армения» Гагика Царукяна с показателем 5,3–5,9%. Судьба объединения «Крылья единства» Армана Татояна пока под вопросом — у него 3,2–5,8%.

Эксперты отмечают: если действующий премьер не сможет переломить ситуацию в свою пользу, он рискует потерять и кресло главы кабмина, и курс на евроинтеграцию. Официальные итоги будут известны позже.

Явка к 17:00 составила 48,92%, что значительно превышает показатель выборов июня 2021 года — тогда на это же время проголосовали лишь 38,17% избирателей. Первые официальные результаты ожидаются ближе к полуночи.

Тем временем западные соцопросы указывают на снижение поддержки правящей партии — её рейтинг опустился ниже 37%. Совокупный рейтинг оппозиционных сил достигает 49%: лидирует движение «Сильная Армения» с 26%, далее следуют альянс Кочаряна (12%), «Процветающая Армения» (6%) и «Крылья единства» (5%). Остальные участники, согласно опросам, не преодолевают 4-процентный барьер.

Выборы сопровождаются масштабным давлением на оппозицию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже назвал процесс нелегитимным, подчеркнув силовое устранение конкурентов. МИД России заявляет об отходе от демократических стандартов. Эксперты связывают репрессии с неспособностью премьер-министра Никола Пашиняна удержать власть в условиях честного соперничества.