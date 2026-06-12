Партия Царукяна обжалует решение ЦИК Армении по двум участкам

Партия «Процветающая Армения» обжалует решение ЦИК об аннулировании итогов голосования на двух участках. Решение приняли после парламентских выборов в Армении. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян.

По словам Тоноян, партия считает решение ЦИК незаконным и намерена добиваться его пересмотра правовыми способами. Она заявила, что произошедшее может повлиять на прохождение политической силы в парламент.

Пресс-секретарь партии назвала ситуацию в ЦИК «классическим безобразием». По её мнению, действия комиссии направлены на то, чтобы помешать «Процветающей Армении» получить места в парламенте.

«Очевидно, что результаты, особенно тех участков, где партия «Процветающая Армения» получила большое количество голосов, были признаны недействительными. Это самое вопиющее проявление фальсификации выборов, которое ещё раз доказывает, что текущий процесс не имеет ничего общего с идеей честных и прозрачных выборов и ставит под сомнение законность всего избирательного процесса. <…> Мы будем бороться против этого незаконного процесса всеми возможными правовыми и судебными средствами. Завтра мы обжалуем это незаконное решение», — написала Тоноян.

Решение ЦИК об аннулировании результатов на двух участках ставит под вопрос прохождение партии Гагика Царукяна в парламент. В партии утверждают, что недействительными признали итоги именно на тех участках, где политическая сила получила значительное число голосов. Представители «Процветающей Армении» намерены оспаривать решение в установленном порядке. Другие детали будущей жалобы пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что ЦИК Армении признала недействительными результаты голосования на парламентских выборах 7 июня на участке № 10/51. Об этом сообщил председатель комиссии Ваагн Овакимян. Участок находится в административных границах района Нубарашен в Ереване. Решение приняли на внеочередном заседании Центризбиркома.