Экс-президента Армении Кочаряна увезли в больницу после задержания по делу о коррупции

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в больницу после задержания по уголовному делу о предполагаемых коррупционных схемах. Машина скорой помощи увезла политика в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности, сообщает 24News.

По данным Aysor, состояние Кочаряна ухудшилось после того, как правоохранители доставили его в Антикоррупционный комитет. Подробностей о его самочувствии и причине госпитализации пока нет.

Утром 25 августа силовики провели обыски по нескольким десяткам адресов, связанным с экс-президентом и членами его семьи. Антикоррупционный комитет сообщил о задержании шести человек, среди которых Роберт Кочарян и его сын Седрак.

Следствие считает, что в период президентства Кочарян вместе с близкими ему людьми мог вывести из государственной собственности ряд ценных объектов и приобрести их по ценам значительно ниже рыночных. Впоследствии имущество, по версии правоохранителей, оформлялось на связанные компании и членов семьи.

В числе изучаемых эпизодов — сделки с земельными участками и коммерческой недвижимостью. Кроме того, следователи проверяют происхождение крупных денежных переводов и десятков объектов недвижимости в Армении и за рубежом. Все эти обстоятельства являются версией следствия и пока не установлены судом.

Ранее Life.ru рассказывал, что утром силовики пришли с обысками к Роберту Кочаряну и его сыну Левону. Антикоррупционный комитет тогда подтвердил проведение следственных действий в рамках дела о коррупционных преступлениях.