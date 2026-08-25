Силовики пришли к экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и его сыну с обысками

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели обыски в доме депутата оппозиционной фракции «Армения» Левона Кочаряна. Об этом сообщил его однопартиец Месроп Манукян.

По словам Манукяна, силовики пришли к Кочаряну около 07:00 утра. Он заявил, что правоохранители пытались попасть в дом сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Депутат также сообщил, что во время обысков в доме находились трое несовершеннолетних детей.

Антикоррупционный комитет Армении подтвердил проведение обысков у Роберта и Левона Кочарянов. В ведомстве заявили, что следственные действия проходят в рамках уголовного производства по делам о коррупционных преступлениях сразу по нескольким десяткам адресов.