«Не мечите бисер перед свиньями»: Медведев жёстко высказался о курсе властей Армении

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Армения, по его мнению, не сможет вступить в Евросоюз, но нынешний курс Еревана надолго ухудшит отношения с Москвой и другими странами ЕАЭС. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС.

«Очевидно, что Армения никогда не вступит в страдающий дурными хроническими болезнями Евросоюз, но надолго испортит свои отношения с Россией и другими странами ЕАЭС», — заявил Медведев.

Он также резко раскритиковал действующее руководство Армении, связав его политику с «предательством национальных интересов», финансированием Сороса и преследованием Армянской апостольской церкви. Это является политической оценкой Медведева.

Отдельно зампред Совбеза использовал латинское выражение «Non mittite margaritas ante porcos», которое переводится как «не мечите бисер перед свиньями». По его словам, именно это правило сейчас применимо к армянским властям.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пашинян объявил о подготовке Армении к подаче заявки на вступление в ЕС. По словам армянского премьера, перед официальным обращением Еревану предстоит провести большую подготовительную работу и определить дальнейшую дорожную карту. При этом ещё летом Пашинян подчёркивал, что Армения заинтересована в продолжении участия в ЕАЭС, пока это остаётся совместимым с её курсом на сближение с Евросоюзом.