Пашинян объявил о подготовке Армении к подаче заявки на вступление в ЕС

Армения в ближайшее время начнёт подготовку к подаче официальной заявки на членство в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя в парламенте программу правительства на 2026–2031 годы.

«Армения, во-первых, должна представить официальный запрос на членство в ЕС. Это требующий объёмной работы процесс, и в ближайшее время мы начнём этот процесс», — сказал глава правительства.

По словам Пашиняна, официальное обращение в ЕС необходимо в том числе для того, чтобы в дальнейшем у Еревана появилась возможность предметно обсуждать референдум о европейской интеграции.

Премьер ранее объяснял, что после подачи заявки Армении ещё предстоит получить статус страны-кандидата. Даже соответствие требованиям Евросоюза само по себе не гарантирует членство — для этого потребуется согласие государств ЕС и одобрение граждан Армении.

В 2025 году в республике уже вступил в силу закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». При этом сам документ не является официальной заявкой на членство.

Одновременно Армения продолжает оставаться участником Евразийского экономического союза. Пашинян признавал, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, однако Ереван намерен работать в Евразийском союзе до тех пор, пока перед страной не встанет необходимость окончательного выбора.

Ранее Life.ru рассказывал, что страны ЕАЭС призвали Армению провести референдум о выборе между Евросоюзом и дальнейшим участием в союзе. В мае Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия указали на возможные риски для экономической безопасности объединения.