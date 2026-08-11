ЕС или ЕАЭС: Армению призвали провести референдум до декабря

Армении нужно до декабря 2026 года решить, хочет ли она вступать в Евросоюз или оставаться в Евразийском экономическом союзе. Вопрос должен быть вынесен на общенациональный референдум. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов», — отметил он.

Галузин напомнил, что лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии ещё в мае призвали Армению как можно скорее провести такой референдум, но без точной даты. Теперь же этот вопрос снова поднимут на декабрьской встрече глав стран ЕАЭС. Там представят доклад о том, что будет, если Армения приостановит своё участие в союзе. По словам Галузина, если Армения к тому времени не решится на референдум, партнёры по ЕАЭС учтут это и определят дальнейшие шаги.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад использует Армению как инструмент против России и отвернётся от неё, как только она перестанет быть нужной. По его словам, США и Евросоюз не заботятся о благополучии армян — им важен только политический эффект. Медведев также предупредил, что сближение Еревана с Западом и разрыв экономических связей с Москвой могут привести Армению к серьёзному внутреннему кризису.