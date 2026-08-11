Вопрос о лишении Армении голоса в ОДКБ могут обсудить на саммите 11 ноября

На предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может быть поднят вопрос о лишении Армении права голоса. Такую возможность в интервью ТАСС допустил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Следующая встреча Совета коллективной безопасности состоится в Москве 11 ноября. Именно там, по словам дипломата, главы государств вправе рассмотреть применение ограничительных мер.

Галузин уточнил, что процедура принятия таких решений полностью относится к прерогативам Совета. Действовать участники встречи должны на основе положений устава, в частности статей 20 и 25.

Речь идёт о реакции на отказ Еревана от участия в работе структуры. Однако дипломат подчеркнул: неиспользование своего права не прекращает обязательств по перечислению национального взноса.

«Устав ОДКБ является международным договором и должен добросовестно выполняться всеми его сторонами», — напомнил замглавы МИД РФ. По его словам, неподписание ежегодных бюджетных решений не освобождает от своевременной уплаты долевого взноса.

Для сохранения институциональной эффективности в любой международной организации существуют специальные процедуры. Галузин добавил, что ОДКБ здесь не является исключением.

Разногласия между Арменией и ОДКБ достигли критической точки осенью 2022 года, когда Ереван пожаловался, что не получил ожидаемой военной поддержки от партнёров на фоне обострения конфликта с Азербайджаном. С тех пор Армения фактически заморозила своё участие в деятельности организации, приостановив членские взносы и участие в совместных мероприятиях, а премьер-министр Никол Пашинян в 2025 году заявил, что выход страны из ОДКБ стал более вероятным сценарием, чем возобновление полноценного членства.

Армения уже два года не выплачивает свой взнос в общий бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.