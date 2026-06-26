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26 июня, 04:00

Постпред РФ Васильев: Армения два года не платит свои 10% в бюджет ОДКБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project

Армения уже два года не выплачивает свой взнос в общий бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Размер платежа составляет 10 процентов. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.

«Свои 10%, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает»,цитирует дипломата РИА «Новости».

Васильев пояснил структуру финансирования структуры. Половину всего бюджета обеспечивает Москва. Остальные члены организации вносят по десять процентов каждый.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о возможных санкциях для Армении из-за долгов. Это прописано в статье 20 устава ОДКБ. Норма позволяет приостанавливать отдельные права страны-неплательщицы. Например, ей могут ограничить выдвижение граждан на квотные должности и лишить права голоса в органах организации.

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Лия Мурадьян
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