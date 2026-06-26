Постпред РФ Васильев: Армения два года не платит свои 10% в бюджет ОДКБ

Армения уже два года не выплачивает свой взнос в общий бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Размер платежа составляет 10 процентов. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.

«Свои 10%, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Васильев пояснил структуру финансирования структуры. Половину всего бюджета обеспечивает Москва. Остальные члены организации вносят по десять процентов каждый.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о возможных санкциях для Армении из-за долгов. Это прописано в статье 20 устава ОДКБ. Норма позволяет приостанавливать отдельные права страны-неплательщицы. Например, ей могут ограничить выдвижение граждан на квотные должности и лишить права голоса в органах организации.