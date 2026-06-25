Постпред высказался о дедлайне для Армении по принятию решения о членстве в ОДКБ

У армянской стороны нет установленного срока, к которому она должна определиться с дальнейшим участием в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил РИА «‎Новости» постпред РФ при организации Виктор Васильев.

«Нет, такого дедлайна нет», — подчеркнул Васильев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, решения могут приниматься исходя из текущей ситуации и позиции Еревана, но в России призывают народ и власти страны проявить мудрость при выборе пути.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что ОДКБ может применить к Армении ограничения из-за неуплаты членских взносов. Ереван уже два года не погашает задолженность.