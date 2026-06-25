Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 14:15

Постпред высказался о дедлайне для Армении по принятию решения о членстве в ОДКБ

Обложка © ТАСС / Anthony Pizzoferrato

Обложка © ТАСС / Anthony Pizzoferrato

У армянской стороны нет установленного срока, к которому она должна определиться с дальнейшим участием в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил РИА «‎Новости» постпред РФ при организации Виктор Васильев.

«Нет, такого дедлайна нет», — подчеркнул Васильев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, решения могут приниматься исходя из текущей ситуации и позиции Еревана, но в России призывают народ и власти страны проявить мудрость при выборе пути.

Пашинян назвал условие выхода Армении из ЕАЭС
Пашинян назвал условие выхода Армении из ЕАЭС

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что ОДКБ может применить к Армении ограничения из-за неуплаты членских взносов. Ереван уже два года не погашает задолженность.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Армения
  • ОДКБ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar