Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Евразийского экономического союза, если будут нарушены основополагающие принципы организации.

Речь идёт о фундаментальной норме объединения — свободном перемещении рабочей силы, товаров, услуг и капиталов. Ереван настаивает на её неукоснительном соблюдении, подчеркнул Пашинян. В случае нарушения этого принципа Армения оставляет за собой право на выход из союза.

«Мы говорим, что он существует, мы считаем, что возникло некоторое недопонимание», — резюмировал глава правительства на брифинге для журналистов. По его словам, нарушение базовых норм фактически будет означать, что ЕАЭС в его нынешнем виде больше не существует.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин высказался о внешней политике Армении. По его словам, у республики есть полное право сама выбирать партнёров. Москва внимательно следит за курсом Еревана. Внешние силы пытаются подтолкнуть Армению к разрыву с Россией, обещая «европейское будущее».