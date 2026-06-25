Пашинян назвал условие выхода Армении из ЕАЭС
Пашинян: Армения выйдет из ЕАЭС при нарушении основополагающих принципов блока
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Евразийского экономического союза, если будут нарушены основополагающие принципы организации.
Речь идёт о фундаментальной норме объединения — свободном перемещении рабочей силы, товаров, услуг и капиталов. Ереван настаивает на её неукоснительном соблюдении, подчеркнул Пашинян. В случае нарушения этого принципа Армения оставляет за собой право на выход из союза.
«Мы говорим, что он существует, мы считаем, что возникло некоторое недопонимание», — резюмировал глава правительства на брифинге для журналистов. По его словам, нарушение базовых норм фактически будет означать, что ЕАЭС в его нынешнем виде больше не существует.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин высказался о внешней политике Армении. По его словам, у республики есть полное право сама выбирать партнёров. Москва внимательно следит за курсом Еревана. Внешние силы пытаются подтолкнуть Армению к разрыву с Россией, обещая «европейское будущее».
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