В МИД рассказали, какого шага ждут от Армении по ОДКБ

Россия рассчитывает на «мудрость» армянского народа и руководства в вопросе дальнейшего участия страны в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), заявил постпред РФ при объединении Виктор Васильев. По егос ловам, сейчас стране нужно определиться — она остаётся в организации или выбирает другой сценарий.

По его словам, Москва ожидает, что Ереван будет принимать решения, исходя из долгосрочных интересов и стабильности. Васильев ограничился кратким комментарием, отметив: «Надеемся на мудрость армянского народа и руководства». На вопрос РИА «Новости» дипломат добавил, что республика должна сообщить о выборе России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что ОДКБ может применить к Армении ограничения из-за неуплаты членских взносов. По его словам, Ереван уже два года не погашает задолженность перед бюджетом объединения. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что его страна выйдет из ОДКБ, если сочтёт это необходимым. К слову, в организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.