«Сохраняет все права и обязательства»: Захарова напомнила о статусе Армении в ОДКБ

Армения сохраняет за собой статус полноправного участника Организации Договора о коллективной безопасности со всеми правами и обязанностями. Об этом напомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью РИА «Новости».

«Армения более двух лет воздерживается от участия в мероприятиях в формате ОДКБ, при этом оставаясь её полноправным членом, сохраняющим за собой все соответствующие права и обязательства», — сказала она.

Весной армянский парламент одобрил закон, который запускает процесс вступления страны в Евросоюз. В апреле этот документ подписал президент республики Ваагн Хачатурян. При этом российский лидер Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном подчёркивал, что одновременно находиться в таможенных объединениях ЕС и ЕАЭС невозможно.