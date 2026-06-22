«Сохраняет все права и обязательства»: Захарова напомнила о статусе Армении в ОДКБ
Захарова: Армения остаётся полноправным членом ОДКБ
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Армения сохраняет за собой статус полноправного участника Организации Договора о коллективной безопасности со всеми правами и обязанностями. Об этом напомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью РИА «Новости».
«Армения более двух лет воздерживается от участия в мероприятиях в формате ОДКБ, при этом оставаясь её полноправным членом, сохраняющим за собой все соответствующие права и обязательства», — сказала она.
Весной армянский парламент одобрил закон, который запускает процесс вступления страны в Евросоюз. В апреле этот документ подписал президент республики Ваагн Хачатурян. При этом российский лидер Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном подчёркивал, что одновременно находиться в таможенных объединениях ЕС и ЕАЭС невозможно.
А ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что финансовая и торговая поддержка Армении в рамках ЕАЭС и по двусторонним каналам с Москвой будет полностью свёрнута, если республика возьмёт курс на интеграцию в Евросоюз. Он отметил, что определяющим фактором станут итоги парламентских выборов. Армянский премьер Никол Пашинян при этом подтверждал, что его страна сохранит участие в Евразийском экономическом союзе.
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