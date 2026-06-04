Оверчук анонсировал прекращение поддержки Армении в ЕАЭС при сближении с ЕС

Финансовая и торговая поддержка Армении в рамках Евразийского экономического союза, а также по двусторонним каналам с Москвой будет полностью свёрнута, если республика возьмёт курс на интеграцию в Европейский союз. Такое заявление в интервью изданию «Интерфакс» сделал российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Говоря о предстоящих парламентских выборах в Армении, Оверчук отметил, что итоги голосования станут определяющим фактором для дальнейших шагов. Если победу одержат проевропейские политические силы, Ереван начнёт движение в сторону Евросоюза, и тогда российской стороне придётся реагировать соответствующим образом.

Замглавы правительства РФ объяснил, что выделять средства и создавать преференции стране, которая делает ставку на ЕС, абсурдно, ведь сам Евросоюз сейчас, по оценке Москвы, настраивается на военное противостояние с Россией.

«Зачем нам осуществлять меры поддержки такой стране? Мы что, будем давать деньги тем, кто завтра, может быть, будет воевать с нами?» — вопросил он.

В настоящий момент обязательства России перед армянской стороной в рамках ЕАЭС пока ещё действуют, однако, по словам Оверчука, они подлежат пересмотру. Политик напомнил, что в декларации, принятой на недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, уже содержится пункт о проработке вопроса возможной приостановки членства Армении в союзе. Вице-премьер подчеркнул, что Кремль не заинтересован в полноценном выходе Еревана из ЕАЭС, но, уточнил, что нынешняя российская помощь — это не просто слова, а конкретные вещи: нулевые импортные пошлины, доступ на открытые рынки, дешёвые энергоносители и беспрепятственное перемещение трудовых мигрантов.