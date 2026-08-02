Конфликта Армении с ОДКБ не существует, заявил постпред России

Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что конфликта между Арменией и организацией не существует. Он также назвал некорректными утверждения о том, что якобы напряжённость тянется с 2021 года.

«Какого-либо «конфликта» Армении с ОДКБ не существует. Говорить о том, что он якобы тянется с 2021 года, тоже априори некорректно», — цитирует Васильева РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул: на протяжении многих лет, включая разные международные форматы, предпринимались попытки найти компромиссные решения для урегулирования карабахского вопроса. По словам Васильева, Россия предлагала «соответствующие развязки», которые известны и руководству Армении, и Азербайджана.

Он отметил, что, как считает российская сторона, сам конфликт не имел отношения к мандату ОДКБ, а в Ереване это якобы понимают и знают. Отдельно упомянуто, что Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году.

Ранее Васильев заявлял, что Армения уже два года не выплачивает свой взнос в общий бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Размер платежа составляет 10 процентов.