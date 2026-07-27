Захарова: ОДКБ не могла участвовать в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

Участие ОДКБ в конфликте вокруг Нагорного Карабаха было невозможно, поскольку Армения не признавала эту территорию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на молодёжном форуме «Гвардейск».

«Была история с Арменией, которая вроде как говорила: «Давайте задействуем механизм ОДКБ» А по сути — в отношении кого и чего? Той территории, Нагорного Карабаха, которую сама Армения, к сожалению, к счастью — это не мой вопрос, это к ним, к Еревану, — не признавала ни своей, ни независимой», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что при таких обстоятельствах задействовать механизм коллективной безопасности было нельзя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует Украину как инструмент борьбы против РФ. По её словам, страну фактически уничтожают ради противостояния с Москвой. Захарова заявила, что Запад просто стирает Украину ластиком с лица земли, чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами.