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27 июля, 20:09

Захарова: ОДКБ не могла участвовать в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участие ОДКБ в конфликте вокруг Нагорного Карабаха было невозможно, поскольку Армения не признавала эту территорию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на молодёжном форуме «Гвардейск».

«Была история с Арменией, которая вроде как говорила: «Давайте задействуем механизм ОДКБ» А по сути — в отношении кого и чего? Той территории, Нагорного Карабаха, которую сама Армения, к сожалению, к счастью — это не мой вопрос, это к ним, к Еревану, — не признавала ни своей, ни независимой», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что при таких обстоятельствах задействовать механизм коллективной безопасности было нельзя.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует Украину как инструмент борьбы против РФ. По её словам, страну фактически уничтожают ради противостояния с Москвой. Захарова заявила, что Запад просто стирает Украину ластиком с лица земли, чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами.

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Виталий Приходько
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