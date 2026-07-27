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27 июля, 19:11

Запад пытается ластиком стереть Украину с лица Земли, заявила Захарова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует Украину как инструмент борьбы против РФ. По её словам, страну фактически уничтожают ради противостояния с Москвой.

«Просто стирают Украину ластиком с лица земли. Чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами, и со всеми другими. Чтобы была вечная зияющая рана», — отметила Захарова.

Заявление прозвучало на международном форуме «Гвардейск» в Тверской области. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что западные страны рассматривают Киев прежде всего как средство давления на Россию.

Форум «Гвардейск» проходит в населённом пункте Кокошкино Тверской области.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что действия киевского режима против других государств в прежние времена могли бы стать формальным поводом для начала войны. Представитель Кремля назвал последние шаги Украины агрессивными и перечислил несколько эпизодов, которые Москва расценивает как нападения на суверенные страны. По его словам, подрыв критически важной энергетической инфраструктуры Германии стал атакой на ФРГ. Речь идёт о взрывах на газопроводах «Северный поток».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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