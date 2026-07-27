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Регион
27 июля, 18:44

Песков назвал атаки Киева на другие страны поводом к войне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Действия киевского режима против других государств в прежние времена могли бы стать формальным поводом для начала войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал последние шаги Украины агрессивными и перечислил несколько эпизодов, которые Москва расценивает как нападения на суверенные страны. По его словам, подрыв критически важной энергетической инфраструктуры Германии стал атакой на ФРГ. Речь идёт о взрывах на газопроводах «Северный поток».

Кроме того, Песков упомянул удар по иранскому торговому судну в Каспийском море и атаки на имущество Казахстана, связанное с Каспийским трубопроводным консорциумом.

«В былые времена это был бы «казус белли». Иран суверенное государство, весьма решительное в отстаивании своих прав, обладающее соответствующим потенциалом в этом плане, в этом контексте», — сказал Песков.

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Морской терминал КТК подвергся атаке украинских беспилотников 19 июля во время погрузки нефти. Под удар попали причальные устройства и два танкера с международными экипажами, работавшие в том числе в интересах Казахстана.

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Полина Никифорова
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