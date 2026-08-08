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8 августа, 12:21

Медведев: Запад выбросит Армению как отработанное оружие против России

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Запад отвернётся от Армении, как только она перестанет быть ему нужна в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон и Брюссель не заинтересованы в благополучии жителей республики и воспринимают Ереван прежде всего как инструмент давления на Москву.

«Как только Армения перестанет им быть интересна в качестве тарана против России, западные флюгеры мгновенно откажутся от всех своих обещаний, как будто их и не было вовсе», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза также предположил, что дальнейшее сближение Армении с западными странами и одновременное ослабление экономических связей с Россией способны привести республику к глубокому внутреннему кризису.

Медведев обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Армении
Медведев обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Армении

Ранее Медведев уже предупреждал Ереван о последствиях отказа от многолетних отношений с Москвой. По его оценке, наиболее болезненно возможный разрыв может сказаться именно на обычных гражданах страны.

Life.ru также писал, что попытки Армении одновременно развивать отношения с Евросоюзом и оставаться в Евразийском экономическом союзе могут ударить по экономике республики. На фоне этого товарооборот с Россией, по приведённым изданием данным, сократился примерно на две трети.

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Николь Вербер
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