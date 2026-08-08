Политолог Семеновский: Армения рискует потерять всё, балансируя между ЕС и ЕАЭС

Армения может столкнуться с серьёзными экономическими последствиями, если премьер-министр Никол Пашинян продолжит балансировать между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, заявил политолог Игорь Семеновский в беседе с «Абзацем». По его словам, попытки усидеть на двух стульях уже привели к обвалу товарооборота с Россией на две трети.

«Россия – это обеспечение Армении электроэнергией и газом. Сейчас они покупают сырье за $177 за единицу кубометра. Если вдруг мы ужесточаем политику, Ереван будет покупать по европейским ценам, а цена составит как минимум $600 с лишним. Газовые соглашения – это ключевой инструмент нашего влияния», – пояснил Семеновский.

Он также предупредил о возможном ужесточении по овощной продукции и напомнил о полном запрете торговли рыбой. В основных статьях экспорта Армении останется только небольшая часть товаров. Политолог считает, что финансово-экономическое и энергетическое сотрудничество останутся ключевыми точками торга между странами.

Эксперт отметил, что доля России в торговом балансе Армении составляет около 35%, тогда как на ЕС приходится лишь 8%. Любое охлаждение отношений приведёт к росту цен на энергоносители и потери ключевых рынков сбыта. При этом уже введён запрет на поставки армянской рыбы.

Семеновский подчеркнул, что с каждым новым заявлением Пашиняна сужается окно возможностей для проведения референдумов и сохранения политической репутации. К декабрьскому докладу о рисках в ЕАЭС Ереван может подойти с крайне невыгодными экономическими показателями, что поставит под вопрос дальнейшее участие страны в интеграционных процессах.