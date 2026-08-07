Пашинян заявил о невозможности членства Армении в ЕАЭС и ЕС одновременно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что совмещать участие в ЕС и ЕАЭС не получится. Такое заявление прозвучало на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в киргизской Чолпон-Ате, передаёт ТАСС.

Армения приняла к сведению обращение лидеров четырёх государств союза от 29 мая. В том документе выражалась поддержка проведения в республике референдума по вопросу дальнейшего пребывания в ЕАЭС.

Глава правительства напомнил о законе, запустившем процесс вступления в Европейский союз. Документ парламент страны утвердил в марте прошлого года года.

Стратегическая цель принятия этих норм, по словам премьера, заключается в создании для государства альтернативного пути. При этом Пашинян подчеркнул, что сам факт появления закона не открывает перед Ереваном двери в ЕС прямо сегодня.

Ранее руководство республики заявляло о курсе на интеграцию с Брюсселем и рассчитывало совмещать оба направления максимально долго. Однако на саммите в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили с совместной позицией, поддержав идею всенародного голосования.

На этом фоне армянский политик заявил: «Мы понимаем, что одновременно членство в ЕАЭС и ЕС невозможно».

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, интеграция с Евросоюзом автоматически прекращает взаимодействие с евразийским объединением. Это неизбежно обернётся потерей всех преференций, которыми Армения пользовалась всё время участия в союзе.