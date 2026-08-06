Рубинян: Референдум о евроинтеграции возможен после обращения Армении к ЕС

Референдум о вступлении Армении в Евросоюз можно будет провести только после официального обращения Еревана в ЕС. Об этом заявил вице-спикер Национального собрания республики Рубен Рубинян. Тему евроинтеграции он обсудил по телефону с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По словам Рубиняна, голосование станет практически возможным, когда Армения подаст официальную заявку, а процесс вступления перейдёт в предметную фазу. Парламент республики в марте 2025 года принял закон о начале курса на присоединение к Евросоюзу. При этом документ сам по себе не означает подачи заявки или автоматического начала переговоров о членстве.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Ереван пока не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать участие в объединении со сближением с Евросоюзом.

Российская сторона считает, что полноценная интеграция Армении в ЕС несовместима с членством в ЕАЭС. Участники объединения ранее выступили за проведение общенационального голосования, когда Еревану потребуется сделать выбор между двумя направлениями.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможное вступление Армении в Евросоюз противоречит принципам сотрудничества в рамках ЕАЭС и нарушит действующие интеграционные механизмы. При этом российская сторона поддержала идею проведения в республике общенационального референдума по вопросу евроинтеграции.