Матвиенко: Поездки в Армению могут быть опасными для россиян

РФ может рекомендовать своим гражданам отказаться от поездок в Армению, если там продолжат задерживать россиян по запросам третьих стран. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Проблему она подняла во время телефонного разговора с руководством Национального собрания Армении.

«При продолжении подобной практики Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать республику», — сообщила пресс-служба Совфеда.

Стороны также обсудили межпарламентские связи, культурное и гуманитарное сотрудничество и другие вопросы двусторонней повестки.

Отдельной темой стал курс Еревана на сближение с Евросоюзом. По словам Матвиенко, стремление Армении вступить в ЕС противоречит её участию в Евразийском экономическом союзе. Спикер Совфеда при этом поддержала идею вынести вопрос на всенародное голосование.

Сам премьер Армении Никол Пашинян ранее говорил, что референдум возможен, когда возникнет необходимость выбирать между интеграционными объединениями. Пока такой необходимости власти республики не видят.

Ранее Матвиенко заявила, что возможное вступление Армении в Евросоюз противоречит принципам сотрудничества внутри ЕАЭС и нарушит сложившиеся интеграционные механизмы. При этом она поддержала идею общенационального референдума по евроинтеграции, но отметила, что отношения Москвы и Еревана всё больше напоминают «улицу с односторонним движением».