«Огромная цифра»: В правительстве сообщили о падении товарооборота России и Армении

Объём взаимной торговли между Россией и Арменией в текущем году сократился примерно на две трети по сравнению с показателями 2025 года, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на полях Российско-Киргизского экономического форума в Чолпон-Ате.

«В 2024 году товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордного показателя порядка 12 миллиардов долларов. Это огромная цифра. В прошлом году он упал до около 8 миллиардов… В этом году идёт очень драматическое падение товарооборота», — заявил вице-премьер.

По его словам, тенденция сокращения товарооборота продолжится. Оверчук подчеркнул, что текущая динамика не стала неожиданностью: российская сторона на протяжении нескольких лет предупреждала армянских коллег о существующих рисках, в том числе о возможном сокращении торговых потоков.

По данным Статистического комитета республики, доля России в общем товарообороте республики снизилась с 34,7% до 27,5%. Сокращение произошло и в рамках ЕАЭС в целом: удельный вес стран союза упал с 36,3% до 29,4%. При этом товарооборот Армении с отдельными партнёрами по объединению вырос: с Белоруссией — на 18,8%, с Казахстаном — на 16,3%, с Киргизией — на 220,6%.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что после ограничений на ввоз живой рыбы из Армении Россия переориентировала закупки на Иран и Турцию, в частности по форели, чтобы снизить риски дефицита. Он отметил, что расширение числа поставщиков делает систему более гибкой и снижает уязвимость, а диверсификация является ключевым фактором устойчивости.