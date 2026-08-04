Роспотребнадзор приостановил продажу армянской воды из-за нарушений

В России приостановлена продажа более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газировки, ввезённых из Армении. Данную информацию передали в Центре развития перспективных технологий, управляющем государственной системой маркировки «Честный знак».

Запрет на реализацию ввели по поручению Роспотребнадзора для предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан. Причиной блокировки стали выявленные нарушения обязательных требований к продукции со стороны изготовителей.

Ограничения коснулись конкретных партий от трёх армянских производителей. В список попала минеральная лечебно-столовая вода «БЖНИ» завода RRR, природная питьевая вода «Просто Азбука» от компании «ВАТЕРЛОК», включая детскую линейку, а также безалкогольный газированный напиток «Мохито» торговой марки DARBAS. В ЦРПТ уточнили, что блокировка распространяется исключительно на товары, выпущенные в определённые даты, и не затрагивает остальную продукцию этих брендов.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов пояснил, что партии запрещены к продаже в рознице и онлайн-каналах до завершения всех проверок. Он напомнил, что система маркировки интегрирована с каждой кассой в стране, что позволяет мгновенно блокировать опасный товар. С начала 2026 года «Честный знак» уже предотвратил реализацию 48 миллионов бутылок воды с истёкшим сроком годности и другими нарушениями.

Напомним, ранее с 22 мая Роспотребнадзор полностью запретил ввоз и продажу на территории России всей минеральной воды из Армении «Джермук». Причиной стало несоответствие состава заявленному на этикетке. В продукции было выявлено превышение допустимых норм гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов. В ведомстве опасаются, что это может ввести покупателей в заблуждение относительно лечебных свойств воды и нанести вред здоровью. В апреле было возобновлено расследование уголовного дела о гибели мужчины после употребления «Джермука», после чего реализацию сотен тысяч бутылок приостановили.