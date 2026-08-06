Матвиенко: Вступление Армении в ЕС нарушит принципы сотрудничества в ЕАЭС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре с главой Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном заявила, что возможное вступление республики в Европейский союз противоречит базовым принципам Евразийского экономического союза. Спикер подчеркнула, что такой шаг нарушит сложившиеся механизмы интеграции.

«Этот процесс будет означать нарушение принципов, на которых основано сотрудничество в рамках ЕАЭС», — приводит слова Матвиенко пресс-служба Совфеда.

При этом российская сторона, по словам Матвиенко, поддерживает инициативу премьер-министра Никола Пашиняна о проведении в Армении общенационального референдума по вопросу евроинтеграции. Однако она отметила, что текущие отношения между Москвой и Ереваном напоминают «улицу с односторонним движением»: армянские власти декларируют важность партнёрства с Россией, но эти заявления часто не подкрепляются реальными шагами.

В Совфеде выразили обеспокоенность тем, что параллельное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно с экономической и правовой точек зрения. Ереван пока не комментировал заявления российской стороны.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что ЕС окажет сильное давление на Армению, чтобы ввести визовый режим с Россией и присоединиться к санкциям, но выразил надежду, что Ереван справится с нажимом и будет руководствоваться своими интересами. Он отметил, что сотрудничество с Западом должно быть долгосрочным, но без дестабилизации положения на Южном Кавказе, и напомнил, что Армения согласилась укреплять связи с ЕС, что может превратить её в антироссийское государство.