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30 июля, 08:40

Ловушка для Еревана: Армению предупредили о давлении ЕС по санкциям и визам с Россией

Депутат ЕП Картайзер: Брюссель заставит Ереван ввести санкции против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Harutyunov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Harutyunov

Европейский союз окажет сильное давление на Ереван, чтобы тот ввёл визовый режим с Россией и присоединился к антироссийским санкциям сообщества. Такое заявление в беседе с газетой «Известия» сделал депутат Европарламента Фернан Картайзер.

Парламентарий выразил надежду, что Армения справится с этим нажимом и в первую очередь будет руководствоваться собственными интересами. По его словам, республике следует рассматривать сотрудничество с Западом как долгосрочный проект, но при этом не предпринимать шагов, способных дестабилизировать её положение на Южном Кавказе.

Картайзер напомнил, что Ереван согласился «работать над повышением соответствия декларациям, решениям и действиям ЕС, а также укреплять сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних форумах». Если страна реализует эти обязательства, то превратится в откровенно антироссийское государство. Евродепутат назвал такой сценарий неразумным — с учётом географического и политического положения республики, а также её более широких интересов в сфере безопасности и экономики.

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А ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Брюссель требует от правительства Армении уменьшить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях. ЕС также призывает прекратить гуманитарные связи с Россией и оказать давление на противников такого курса.

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Дарья Нарыкова
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