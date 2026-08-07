Пашинян объяснил, почему Армения пока не может провести референдум по ЕС и ЕАЭС

Армения пока не располагает необходимыми условиями для проведения референдума о вступлении в Европейский союз, но Ереван принял во внимание заявление ЕАЭС с призывом провести в стране соответствующее голосование. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

При этом политик напомнил, что принятый в 2025 году закон лишь запускает процесс сближения с Евросоюзом и не означает автоматического получения членства.

Пашинян пояснил, что до проведения референдума Армении предстоит пройти ряд обязательных этапов, включая официальную подачу заявки на вступление в ЕС, получение статуса страны-кандидата и проведение необходимой институциональной подготовки. Без этого, по его словам, голосование не будет иметь практического смысла.

«Будет означать, что мы ожидаем от своих граждан ответа на вопрос, которого на данный момент просто не существует», — сказал Пашинян.

Глава армянского правительства также считает, что проведение референдума без выполнения этих условий было бы неуважением к гражданам и поставило бы под сомнение легитимность такого решения. Вместе с тем он поблагодарил партнёров по ЕАЭС за признание права Армении развивать отношения с другими объединениями и искать новые экономические возможности.

Ранее Армения, сохраняя членство в ЕАЭС, официально взяла курс на вступление в Евросоюз. В Москве и других столицах объединения неоднократно подчёркивали, что эти интеграционные проекты несовместимы. Это понимают и в Ереване, а Пашинян говорит, что работа с Евразийским экономическим союзом остаётся приоритетом для его страны.