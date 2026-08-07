Пашинян: Сотрудничество с ЕАЭС остаётся приоритетом Армении

Армения продолжит линию на углубление связей с государствами Евразийского экономического союза. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Киргизии.

Напомним, что Армения, являясь действующим членом ЕАЭС, официально взяла курс на вступление в Евросоюз. Представители России и других стран евразийского блока неоднократно заявляли, что эти направления несовместимы. Лидеры РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рекомендовали Еревану провести референдум, чтобы окончательно определиться с выбором между ЕС и ЕАЭС. Москва прямо предупредила: сохранять экономические преференции союза при юридическом оформлении евроинтеграции Армения не сможет. Премьер Никол Пашинян пока занимает выжидательную позицию, стремясь избежать резких шагов и считая референдум преждевременным до получения статуса кандидата в члены ЕС.