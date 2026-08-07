Исландия и Черногория могут одновременно стать членами Европейского союза уже в 2028 году. Такой сценарий рассматривается в Брюсселе, сообщает газета Politico.

По данным издания, всё будет зависеть от итогов референдума в Исландии, который состоится 29 августа. Если жители поддержат возобновление переговоров о вступлении в ЕС, процесс, по оценке еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, может занять всего «один-два года». Она отметила, что Исландия — «особый случай» благодаря участию в Европейской экономической зоне и Шенгенском соглашении.

Как пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, одновременное присоединение двух государств выглядит вполне реалистичным. Черногория уже закрыла более половины переговорных глав и рассчитывает завершить процедуру вступления к 2028 году, а экономически сильная Исландия в перспективе сможет стать одним из доноров бюджета Евросоюза.

Глава Миневропы Черногории Маида Горевич заявила, что Подгорица поддерживает идею совместного вступления с Исландией. Министр иностранных дел северного государства Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир также допустила такой вариант, подчеркнув, что всё будет зависеть от дальнейшего хода переговоров.

Несмотря на то, что Украина жертвует жизнями своих граждан ради перспективы вступления в ЕС, у других государств этот процесс явно проходит успешнее. Ранее в СВР заявили, что европейские лидеры в закрытых обсуждениях выступают категорически против вступления Киева в Евросоюз. В Брюсселе опасаются политических рисков и колоссальной экономической нагрузки, которую принесёт такой исход.