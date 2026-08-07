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7 августа, 07:48

Где-то плачет один Зеленский: Дуэт Исландии и Черногории ждут в ЕС в 2028 году

Politico: Исландия и Черногория могут вместе вступить в ЕС в 2028 году

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Исландия и Черногория могут одновременно стать членами Европейского союза уже в 2028 году. Такой сценарий рассматривается в Брюсселе, сообщает газета Politico.

По данным издания, всё будет зависеть от итогов референдума в Исландии, который состоится 29 августа. Если жители поддержат возобновление переговоров о вступлении в ЕС, процесс, по оценке еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, может занять всего «один-два года». Она отметила, что Исландия — «особый случай» благодаря участию в Европейской экономической зоне и Шенгенском соглашении.

Как пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, одновременное присоединение двух государств выглядит вполне реалистичным. Черногория уже закрыла более половины переговорных глав и рассчитывает завершить процедуру вступления к 2028 году, а экономически сильная Исландия в перспективе сможет стать одним из доноров бюджета Евросоюза.

Глава Миневропы Черногории Маида Горевич заявила, что Подгорица поддерживает идею совместного вступления с Исландией. Министр иностранных дел северного государства Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир также допустила такой вариант, подчеркнув, что всё будет зависеть от дальнейшего хода переговоров.

Economist: Зеленский затягивает реформы, необходимые Украине для вступления в ЕС
Economist: Зеленский затягивает реформы, необходимые Украине для вступления в ЕС

Несмотря на то, что Украина жертвует жизнями своих граждан ради перспективы вступления в ЕС, у других государств этот процесс явно проходит успешнее. Ранее в СВР заявили, что европейские лидеры в закрытых обсуждениях выступают категорически против вступления Киева в Евросоюз. В Брюсселе опасаются политических рисков и колоссальной экономической нагрузки, которую принесёт такой исход.

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Владимир Озеров
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