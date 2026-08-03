Economist: Зеленский затягивает реформы, необходимые Украине для вступления в ЕС

Украина замедлила проведение реформ, которые необходимы для вступления в Евросоюз. Об этом сообщает Economist, отмечая недостаточный прогресс Киева в ключевых направлениях.

Вопрос выполнения требований для будущего членства Украины в ЕС остаётся одним из главных пунктов на пути европейской интеграции страны. Киев пока не демонстрирует ожидаемых темпов изменений. Переговоры по базовым направлениям — верховенству закона, демократическим институтам, борьбе с коррупцией и системе государственного управления — официально начались только в июне.

При этом, как отмечает издание, украинские власти должны были приступить к внедрению необходимых норм ещё примерно за полгода до этого. Правительство Украины представило лишь четыре законопроекта, связанных с требуемыми преобразованиями. Из них парламент одобрил только два документа.

Оценку текущему прогрессу также дали представители украинского гражданского общества. По их подсчётам, выполнение необходимых условий находится на уровне 15 баллов из 100. Публичные заявления европейских лидеров о поддержке Украины не меняют ситуацию с фактическим темпом проведения реформ. Для дальнейшего продвижения к членству Киеву потребуется ускорить работу над ключевыми изменениями.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает вариант расширения участия Украины в европейской политике безопасности без предоставления ей права принимать окончательные решения. Киеву могут разрешить участвовать в обсуждении вопросов безопасности на уровне ЕС. Однако такой формат не предполагает полноценного влияния на решения объединения.