Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 08:57

СВР: ЕС может предложить Украине участие в политике безопасности без голоса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Евросоюз рассматривает возможность предоставить Украине участие в европейской политике безопасности, однако без права влиять на итоговые решения. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Чтобы предотвратить разочарование украинцев и «антиевропейский разворот» Малороссии в ближайшие годы, Брюссель в июне в качестве «конфетки» предложил начать предвступительные переговоры с Украиной», — говорится в сообщении.

Одновременно украинской стороне, как отмечается в сообщении, могут предоставить возможность участвовать в обсуждении вопросов безопасности на европейском уровне. При этом полноценного влияния на решения объединения такой формат не предусматривает — Киев не получит права голоса.

Обещать ЕС и гнать на фронт: СВР раскрыла планы евробюрократов
Обещать ЕС и гнать на фронт: СВР раскрыла планы евробюрократов

Ранее сообщалось, что ряд европейских лидеров выступает против полноценного вступления Украины в Евросоюз. За публичной поддержкой Киева со стороны некоторых стран ЕС скрываются опасения из-за возможных политических последствий и значительных финансовых затрат.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕС
  • СВР РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar