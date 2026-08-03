Евросоюз рассматривает возможность предоставить Украине участие в европейской политике безопасности, однако без права влиять на итоговые решения. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Чтобы предотвратить разочарование украинцев и «антиевропейский разворот» Малороссии в ближайшие годы, Брюссель в июне в качестве «конфетки» предложил начать предвступительные переговоры с Украиной», — говорится в сообщении.

Одновременно украинской стороне, как отмечается в сообщении, могут предоставить возможность участвовать в обсуждении вопросов безопасности на европейском уровне. При этом полноценного влияния на решения объединения такой формат не предусматривает — Киев не получит права голоса.

Ранее сообщалось, что ряд европейских лидеров выступает против полноценного вступления Украины в Евросоюз. За публичной поддержкой Киева со стороны некоторых стран ЕС скрываются опасения из-за возможных политических последствий и значительных финансовых затрат.