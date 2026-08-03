Европейские лидеры выступают против вступления Украины в Евросоюз, поскольку считают этот шаг слишком рискованным с политической и экономической точек зрения. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

«По поступающей в СВР информации, несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении «в светлом будущем» Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы. Химера еэсовского будущего Украины», — говорится в заявлении ведомства.

По данным СВР, в европейских столицах не поддерживают перспективу присоединения Украины к ЕС, несмотря на публичные заявления в поддержку Киева. Среди основных причин называются возможные политические последствия и высокая экономическая нагрузка, которую, по мнению ведомства, может повлечь евроинтеграция Украины.

При том недавно Венгрия поставила блок для Украины и Молдовы на пути в Евросоюз. Заседание рабочей группы Совета ЕС рассматривало блоки «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность», и делегаты наложили вето на оба документа, из-за чего дальнейший процесс отложен как минимум до сентября.